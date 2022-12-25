تَفَقُّدٌ بعد موجة الأمطار وتقريرٌ وسقوط.. "التعليم" ينعي مدير مدرسة بمكة

نعى مكتب التربية والتعليم بشمال العاصمة المقدسة، مدير مدرسة سمرة بن جندب الابتدائية صالح الحربي، الذي وافته المنية أول أمس الجمعة بعد توقف موجة الأمطار.
وبحسب ما ذكره مقربون من الفقيد وزملاؤه، أنه تَوَجه لمدرسته بعد موجة الأمطار لتفقّد المبنى الدراسي يوم الجمعة، ورفع تقرير بذلك عن سلامة المدرسة؛ إلا أن قضاء الله وقدره كان أسرع، ليلقى ربه في حينها ويسقط؛ إذ اتضح بعد الكشف عليه أنه فارق الحياة، سائلين الله تعالى له الرحمة والمغفرة.
وذكر زملاء الفقيد مناقبه من حسن الخلق وتمتعه بالحكمة ولين الجانب ورقي التعامل، سائلين الله تعالى له المغفرة والرحمة وأن يلهم أهله وذويه الصبر.