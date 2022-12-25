تَفَقُّدٌ بعد موجة الأمطار وتقريرٌ وسقوط.. "التعليم" ينعي مدير مدرسة بمكة

وبحسب ما ذكره مقربون من الفقيد وزملاؤه، أنه تَوَجه لمدرسته بعد موجة الأمطار لتفقّد المبنى الدراسي يوم الجمعة، ورفع تقرير بذلك عن سلامة المدرسة؛ إلا أن قضاء الله وقدره كان أسرع، ليلقى ربه في حينها ويسقط؛ إذ اتضح بعد الكشف عليه أنه فارق الحياة، سائلين الله تعالى له الرحمة والمغفرة.