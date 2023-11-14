"يالله سدى يتبعه ندى".. 30 يوماً مع الوسم و3 مطريات في قراءة لـ"المسند"

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ الدكتور عبدالله المسند؛ إنه مضى على دخول الوسم 30 يوماً؛ حيث تشكّلت حالتان مطريتان، والثالثة نعيشها هذه الأيام على بعض المناطق.
وأشار إلى مقولة تعبّر عن علاقة الوسم بالأمطار: قالوا "يالله سدى يتبعه ندى"، والسدى عبارة عن سحب السمحاق، وتشاهد هذه الأيام في مقدمة المنخفضات الجوية والحالة المطرية، والندى هو الأمطار التي تعقب السدى -بإذن الله تعالى-.
وأضاف "المسند"؛ عبر حسابه على منصة "إكس": قالوا "إذا عالقمر دارة، الدنيا مطارة"، هذا والله أعلم.