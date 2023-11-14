"يالله سدى يتبعه ندى".. 30 يوماً مع الوسم و3 مطريات في قراءة لـ"المسند"

وأشار إلى مقولة تعبّر عن علاقة الوسم بالأمطار: قالوا "يالله سدى يتبعه ندى"، والسدى عبارة عن سحب السمحاق، وتشاهد هذه الأيام في مقدمة المنخفضات الجوية والحالة المطرية، والندى هو الأمطار التي تعقب السدى -بإذن الله تعالى-.