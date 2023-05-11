"الإذاعة والتلفزيون" تكثّف برامجها للتوعية بخطورة المخدرات

واستعرضت البرامجُ المقدمة عبر قنوات الهيئة المختلفة، طرقَ التعامل مع المدمن والجهود المبذولة من الجهات ذات العلاقة في علاجهم بكل سرّية، إلى جانب طرح القصص الواقعية لتشجيع الأهالي لمساعدة أبنائهم، والتطرق إلى الحالات التي يمرّ بها المتعاطي، وكيف يلاحظه من حوله قبل فوات الأوان.