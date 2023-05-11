"الإذاعة والتلفزيون" تكثّف برامجها للتوعية بخطورة المخدرات

كثّفت هيئةُ الإذاعة والتلفزيون عبر قنواتها التلفزيونية والإذاعية ومنصاتها الاجتماعية؛ جهودَها من خلال نشر الرسائل التوعوية، واستضافة العديد من المختصّين للتوعية بخطورة وأضرار آفة المخدرات عبر برامجها ونشراتها المتنوعة.
واستعرضت البرامجُ المقدمة عبر قنوات الهيئة المختلفة، طرقَ التعامل مع المدمن والجهود المبذولة من الجهات ذات العلاقة في علاجهم بكل سرّية، إلى جانب طرح القصص الواقعية لتشجيع الأهالي لمساعدة أبنائهم، والتطرق إلى الحالات التي يمرّ بها المتعاطي، وكيف يلاحظه من حوله قبل فوات الأوان.
وتناولت الجانب القانوني وعقوبة المتستّر على المتعاطي وطرق الوقاية من المخدرات، وكيفية حماية الأسر من هذه الحرب المدمرة للشباب والبنات.