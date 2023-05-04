"الضمان الصحي" يتلقى 16 طلبًا للصلح وإنهاء المنازعات المالية للتأمين

وأشار المجلس إلى إنجاز 11 طلبًا من الطلبات المرفوعة بالتسوية، بعد إتمام الصلح بين الأطراف المتنازعة على مبالغ مالية تخطت حاجز الـ500 ألف ريال؛ مبينًا وجود ثلاثة طلبات أخرى تحت الإجراء؛ للعمل على إنهائها؛ في الوقت الذي أسفرت فيه عملية الفحص والمعاينة عن وجود طلبين خارج اختصاص مركز الصلح والتسويات الذي يعمل كوسيط بين شركات التأمين ومقدمي الخدمة وشركات إدارة المطالبات، ويسعى إلى تسهيل عملية المصالحة بين الأطراف وتحفيزها من خلال تقريب وجهات النظر بينها، في سبيل الوصول إلى اتفاق يُرضيها عبر إجراءات رقمية خاضعة للأتمتة بشكل كامل.