"نزاهة": إيقاف رئيس كتابة عدل سابق لاستيلائه على أراضٍ بـ148 مليونًا.. وموظف بلدية لحصوله على 63 مليونًا

القضية الأولى: بالتعاون مع وزارة العدل تم إيقاف رئيس كتابة عدل سابق بإحدى المحافظات؛ لاستيلائه على مساحات شاسعة من الأراضي ،تعود ملكيتها للدولة، من خلال تسجيلها باسم شقيقه (تم إيقافه)، وحصولهما على مبلغ (148.000.000) مائة وثمانية وأربعين مليون ريال، ناتج من بيع تلك الأراضي. كما تم إيقاف قاضٍ سابق لحصوله على مبلغ (10.250.000) عشرة ملايين ريال ومائتين وخمسين ألف ريال، وموظفَين اثنَين في الإدارة ذاتها؛ لحصولهما على مبلغ (5.000.000) خمسة ملايين ريال، مقابل تعاونهم مع الأول في إصدار صكوك لتلك الأراضي.