"الأرصاد": رياحٌ مثيرة للأتربة والغبار تحدُّ من مدى الرؤية على الجوف وتبوك والمدينة ومكة والرياض والباحة وعسير

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار مستمر، وتحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من مناطق: الجوف، تبوك، المدينة المنوّرة، مكة المكرّمة، الرياض، كذلك على أجزاءٍ من منطقتَي الباحة وعسير، في حين تكون السماء غائمةً جزئياً إلى غائمة تتخللها سحبٌ رعدية ممطرة تُسبق برياحٍ نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من مناطق: القصيم، حائل، الحدود الشمالية؛ تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.