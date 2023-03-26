93 ألف وظيفة و140 ملياراً للاقتصاد.. تفاصيل رقمية عن قيمة "رؤى المدينة"

ويتميّز المشروع الذي يُقام على مساحة إجمالية تقدر بـ 1,5 مليون م2، ويستهدف إنشاء 47 ألف وحدة ضيافة، إضافة إلى الساحات المفتوحة والمناطق الخضراء التي تيسّر وصول الزوّار إلى المسجد النبوي الشريف، إذ سيتم تخصيص 63% كمناطق مفتوحة ومساحات خضراء من مساحة المشروع، بعديد من الحلول المتكاملة للنقل تشمل 9 محطات لحافلات الزوّار ومحطة قطار مترو ومسار للمركبات ذاتية القيادة ومواقف سيارات تحت الأرض، وذلك لتسهيل تنقل الزوّار إلى المسجد النبوي بما يسهم في دعم النشاط السكني والتجاري، وكذلك توفير عديد من فرص العمل.