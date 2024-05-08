"إغاثي الملك سلمان" يوقع برنامجًا لتأمين المأوى وإعادة تأهيل المنازل المتضررة من زلزال حلب

وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول عبر الاتصال المرئي، برنامجًا تنفيذيًا مشتركًا مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني؛ لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تأمين المأوى، وإعادة تأهيل المنازل للعائلات المتضررة من الزلزال بمدينة الباب في محافظة حلب بالجمهورية العربية السورية.