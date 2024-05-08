"إغاثي الملك سلمان" يوقع برنامجًا لتأمين المأوى وإعادة تأهيل المنازل المتضررة من زلزال حلب

وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول عبر الاتصال المرئي، برنامجًا تنفيذيًا مشتركًا مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني؛ لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تأمين المأوى، وإعادة تأهيل المنازل للعائلات المتضررة من الزلزال بمدينة الباب في محافظة حلب بالجمهورية العربية السورية.
ووقّع البرنامج مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج أحمد بن علي البيز، وذلك بمقر المركز في الرياض.
ويهدف البرنامج إلى إعادة تأهيل 743 منزلًا للعائلات التي تضررت منازلها بشكل طفيف أو متوسط جراء الزلزال، إلى جانب تجهيز 31 وحدة سكنية مؤقتة بديلة للعائلات الأشد تضررًا من الزلزال وأصبحت بلا مأوى.
ويستهدف المشروع إعادة المنازل لحالتها لما قبل الزلزال من خلال عمليات ترميم لعناصر المنزل الأساسية والخدمية واستبدال المتضرر منها، كما سيتم تزويد المنازل والوحدات السكنية المؤقتة بالاحتياجات الأساسية مثل توفير الكهرباء من خلال الألواح الشمسية وتركيب خزانات مياه حديثة وتوفير التهوية وغيرها، يستفيد منه 4.500 فرد.
ويأتي ذلك امتدادًا للمشاريع الإنسانية والإغاثية التي تنفذها المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا.
من جهة أخرى، وزّع المركز مساعدات إيوائية طارئة لمتضرري السيول والأمطار في مديريات أرياف المكلا وساه وتريم والسوم بمحافظة حضرموت، بسبب المنخفض الجوي الذي ضربها مؤخرًا، شملت 70 خيمة و450 حقيبة إيوائية و400 سلة غذائية.
ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة؛ للتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق جراء الأزمة الإنسانية التي تمر بهم.