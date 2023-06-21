استعداداً لموسم الحج.. وزير الصحة يتفقّد سير العمل بالمنشآت الصحية في محافظة جدة

تفقّد وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، أمس، عديداً من المرافق والمنشآت الصحية في محافظة جدة، وذلك في إطار استعدادات الوزارة لتقديم الخدمات الصحية لحجاج بيت الله الحرام، وجاهزية المنشآت الصحية خلال موسم حج هذا العام 1444هـ، وفق الخطة المعدة لها، لتقديم أجود وأرقى الخدمات الصحية التي تعكس حرص واهتمام القيادة الرشيدة -أيدها الله- على صحة وسلامة ضيوف الرحمن.