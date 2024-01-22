أمانة الرياض: شهادة الامتثال للمباني الواقعة على المحاور التجارية تصدر مجانًا

أوضحت أمانة منطقة الرياض، أن شهادة الامتثال للمباني الواقعة على المحاور التجارية، تصدر مجانًا، عن طريق بوابتها الإلكترونية، بخطوات ميسرة، داعية الملاك إلى المبادرة بالحصول عليها، للمساهمة في تحسين المشهد الحضري للمدينة.