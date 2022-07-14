"الدفاع المدني" يوضح طرق الاستخدام الآمن للغاز في المنازل

وأوضحت الإدارة في إنفوجراف على حسابها بتويتر، عددًا من الخطوات والاحتياطات للاستخدام الآمن للغاز منها اختيار المكان المناسب والآمن للأسطوانة، والتأكد من التمديدات وسلامتها، وإغلاق مصدر الغاز عند مغادرة المطبخ، والفحص الدوري للموقد والأفران.