"الدفاع المدني" يوضح طرق الاستخدام الآمن للغاز في المنازل

أوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، طرق الاستخدام الآمن للغاز في المنازل؛ مشددة تحت عنوان "الوقاية أمان"، على ضرورة الالتزام بطرق الوقاية بالمنازل والمنشآت لحماية الأرواح من مخاطر الغاز.
وأوضحت الإدارة في إنفوجراف على حسابها بتويتر، عددًا من الخطوات والاحتياطات للاستخدام الآمن للغاز منها اختيار المكان المناسب والآمن للأسطوانة، والتأكد من التمديدات وسلامتها، وإغلاق مصدر الغاز عند مغادرة المطبخ، والفحص الدوري للموقد والأفران.
وشددت على أن الضرورة تقتضي تركيب جهاز كاشف لتسرب الغاز في المنازل لحماية قاطنيه.