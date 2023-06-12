بدء سريان توطين "منافذ البيع في 7 أنشطة اقتصادية".. تفاصيل ومحفزات

ويأتي توطين هذه المنافذ في الأنشطة المذكورة، في إطار تعاون وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع الجهات الإشرافية ممثلة في وزارة التجارة؛ فيما تعاونت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع وزارة التجارة والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في توطين "منافذ الخدمة في الفحص الفني الدوري للمركبات"، والذي يتضمن مرحلتين؛ المرحلة الأولى بنسبة 50%، والمرحلة الثانية بنسبة 100% حيث ستكون أبرز المهن الموطّنة هي: (مدير موقع، ومساعد مدير، ومدير جودة، ومشرف مالي، ومشرف موقع، ورئيس مسار، وفني فحص، ومساعد فني فحص، وفني صيانة، وفني استعلامات، ومُدخِل بيانات)؛ لتوفير أكثر من 5000 فرصة وظيفية للمواطنين.