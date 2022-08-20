تحقيقًا للريادة والإبداع.. "السديس" يوجه بإطلاق برنامج الحوكمة

وأكد متابعة تنفيذ كل الوكالات للبرنامج والمنطلقات التي تم اعتمادها؛ وذلك لما له من أثر في الارتقاء بالمنظومة المؤسسية للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وتحقيق تطلعات ولاة الأمر في تقديم أرقى الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين.