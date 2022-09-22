"التعليم" تتيح 400 ألف مقعد للتسجيل في رياض الأطفال لعام 1444هـ

وكذلك التدريس وفق برنامج رياض الأطفال المطبق في المدارس حاليًا، والذي يوفر أدوات وخدمات التعليم الإلكتروني المتزامن، إلى جانب التعليم غير التزامني، كما يسمح بإتاحة المحتوى الرقمي المتنوّع بفئاته، ويسمح للمعلمة إنشاء وإتاحة واستخدام محتوى رقمي تفاعلي ضمن برامج رياض الأطفال .