برئاسة "فيصل بن فرحان".. اللجنة المكلفة من "القمة العربية الإسلامية المشتركة" تلتقي وزيرة الخارجية الفرنسية

التقى أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، برئاسة الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير خارجية المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء 22 نوفمبر 2023 في العاصمة باريس وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية بالجمهورية الفرنسية كاثرين كولونا، وذلك بمشاركة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي، ووزير خارجية جمهورية مصر العربية سامح شكري، ووزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، ووزير خارجية جمهورية تركيا هاكان فيدان، ووزيرة خارجية جمهورية إندونيسيا ريتنو مارسودي، ووزير خارجية جمهورية نيجيريا الاتحادية يوسف مايتاما توجار، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.