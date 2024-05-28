يضمّ 200 حاج.. وصول الفوج الأول من حجاج سوريا إلى مكة

وصل إلى مكة المكرمة، اليوم، الفوج الأول من حجاج سوريا، القادمين من سوريا، ويضم نحو مائتي حاج.
وعمل مكتب "60" بشركة رواف منى على تجهيز وإعداد جميع الإمكانيات وتجنيد الطاقات البشرية لتوفير أفضل الخدمات لهم لحظة وصولهم، ومتابعة خدماتهم طوال فترة وجودهم لأداء فريضة الحج؛ انطلاقًا من توجيهات القيادة الحكيمة بالعمل على العناية والاهتمام بضيوف الرحمن، وتقديم أفضل وأرقى الخدمات لهم؛ ليؤدوا مناسكهم وعباداتهم في أجواء إيمانية.
وعبّر الحجاج، من جانبهم، عن شكرهم لحكومة المملكة على ما تقدمه من خدمات لحجاج بيت الله الحرام، والتسهيلات التي تم وضعها لتيسير رحلة الحاج وجعلها رحلة آمنة مطمئنة.