القيادة تهنئ رئيسي كوستاريكا وهندوراس بذكرى استقلال بلديهما

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس رودريغو تشافيز، رئيس جمهورية كوستاريكا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وأعرب الملك، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية كوستاريكا الصديق اطراد التقدم والازدهار.
وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، للرئيس رودريغو تشافيز، رئيس جمهورية كوستاريكا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية كوستاريكا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
وقد بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لزيومارا كاسترو، رئيسة جمهورية هندوراس، بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.
وأعرب الملك، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لها، ولحكومة وشعب جمهورية هندوراس الصديق اطراد التقدم والازدهار.
وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لزيومارا كاسترو، رئيسة جمهورية هندوراس، بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.
وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لها، ولحكومة وشعب جمهورية هندوراس الصديق المزيد من التقدم والازدهار.