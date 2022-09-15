القيادة تهنئ رئيسي كوستاريكا وهندوراس بذكرى استقلال بلديهما

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، للرئيس رودريغو تشافيز، رئيس جمهورية كوستاريكا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.