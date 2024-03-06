"الزراعة بالمياه المجدّدة في وادي بن هشبل".. "البيئة" تكشف عن تجربة متميزة للزراعة المستدامة

وناقشت الورشة في يومها الأول عدداً من المحاور، اشتملت على ورقة بعنوان (دور المياه المجدّدة في التنمية الزراعية المستدامة)، ومحور حول دور الشركة الوطنية للمياه في تنقية المياه ومعالجتها، ومراحل التنقية في منطقة عسير، كما ناقشت تجربة المزرعة الإرشادية النموذجية للزراعة بالمياه المجدّدة في وادي بن هشبل بين الواقع والمأمول، فيما تناولت جلسات الورشة في يومها الثاني، زراعة المحاصيل الواعدة باستخدام المياه المجدّدة، حيث تنتج المزرعة عددًا من الفواكه بأصنافٍ متنوعة من أبرزها: الحمضيات، الرمان، التين، العنب، الزيتون، المانجو، وغيرها، كما تناولت الورشة مشاريع الإنتاج الحيواني والسمكي، وإنتاج العسل في المزرعة، واختتمت الورشة جلساتها، باستعراض أهم الممارسات الجيدة لزراعة الحمضيات في المزرعة الإرشادية.