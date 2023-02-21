إرشاد مكاني باللغات وتوزيع عبوات زمزم.. خدمات "شؤون الحرمين" في 24 ساعة

استعرضت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أبرز الخدمات المقدمة بالمسجد الحرام أمس.
وشملت جهود الرئاسة، توفير 130.000 لتر مطهرات وتوزيع 9120 عبوة مياه زمزم، فيما استفاد من الإرشاد المكاني باللغات 24.361 مستفيداً.
وأضافت الرئاسة في إنفوجرافيك، أنه استفاد من الكتيبات والمطويات 1350 مستفيداً وتم توفير 2300 لتر للتعقيم بالروبوتات، و31.000 لتر لتعقيم الأسطح، و5200 لتر معقمات الأيدي.
وتابعت، أنه استفاد 78427 شخصاً من التوعية الميدانية و16000 من التوعية الرقمية، و2359 مستفيداً بخدمات التطويف.
وبلغ عدد المستفيدين من الخدمات الاجتماعية والإنسانية 1585 زائراً والخدمات التطوعية 18.232 وتوزيع 400 أسورة معصم اليد للزائر الصغير.