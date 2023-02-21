إرشاد مكاني باللغات وتوزيع عبوات زمزم.. خدمات "شؤون الحرمين" في 24 ساعة

وأضافت الرئاسة في إنفوجرافيك، أنه استفاد من الكتيبات والمطويات 1350 مستفيداً وتم توفير 2300 لتر للتعقيم بالروبوتات، و31.000 لتر لتعقيم الأسطح، و5200 لتر معقمات الأيدي.