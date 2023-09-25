"هوية جديدة" ترتقي.. انتهاء المهلة الممنوحة للمركبات العاملة بنقل السيارات وسحبها

وكانت الهيئة قد أعلنت تفاصيل هذه الهوية في شهر نوفمبر من العام الماضي 2022م، التي تتضمن اللون الموحد، والعلامات والبيانات المطلوب وضعها على المركبات التي تعمل في نشاط نقل السيارات وسحب المركبات في المملكة، مع استثناء لمدة عام للحاصلين على بطاقات تشغيل سارية الصلاحية وقبل تاريخ التطبيق الفعلي للهوية الجديدة.