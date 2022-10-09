"مروا من هنا".. تعرف على سيرة "المضواحي" أحد الصحفيين البارزين بالمملكة

وعمل "المضواحي" بصحيفة الشرق الأوسط، ثم انتقل لصحيفة "الوطن"، حيث استقطبه جمال خاشقجي عندما عُيِّن رئيساً لتحرير صحيفة "الوطن"، وكان يلقّبه بكبير الصحفيين، بعد ذلك انتهى المطاف بـ"المضواحي" في صحيفة "مكة"، حيث بدأ في رصد المواقع التاريخية كقصص خبرية، ونالت في حينه استحسان القراء.