"مروا من هنا".. تعرف على سيرة "المضواحي" أحد الصحفيين البارزين بالمملكة

تناول برنامج MBC في أسبوع حلقة فريدة عبر موضوع "مروا من هنا" متحدثاً عن الزميل الصحافي عمر المضواحي -رحمه الله- الذي كان واحداً من الصحفيين البارزين في صناعة الخبر وحياكة القصة الخبرية، وهو أحد أهم المبدعين في الصحافة السعودية.
عمل "المضواحي" قبل أن يغيبه الموت قبل نحو ثمانية أعوام في عدة صحف بدأها بمجلة "اقرأ" ثم صحيفة "المسلمون" ثم مجلة "المجلة".
وعمل "المضواحي" بصحيفة الشرق الأوسط، ثم انتقل لصحيفة "الوطن"، حيث استقطبه جمال خاشقجي عندما عُيِّن رئيساً لتحرير صحيفة "الوطن"، وكان يلقّبه بكبير الصحفيين، بعد ذلك انتهى المطاف بـ"المضواحي" في صحيفة "مكة"، حيث بدأ في رصد المواقع التاريخية كقصص خبرية، ونالت في حينه استحسان القراء.
ونوّه الكاتب محمد الساعد بـ"المضواحي"، معتبراً أنه مدرسة صحفية، حيث كان يرى الصحافة بنظرة مختلفة، حيث لم تكن وظيفة له، بل كانت قيمة ورسالة.
من جانبها، قالت الكاتبة حليمة مظفر إن عمر المضواحي يعد من الصحفيين المميزين في كتابة القصة الصحفية، وإعداد وكتابة الملف الصحفي.
بدوره، أكد الباحث في التاريخ المكي ومعالم السيرة الدكتور سمير برقة أن "المضواحي" كان شغوفاً بالمعالم التاريخية التي وثّقها عبر قصص خبرية في صحيفة "مكة"، حيث رصد موقع الحديبية بجميع جوانبه، إبان عمله في صحيفة "مكة".