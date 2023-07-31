فيديو.. الجهات الأمنية تنجح في رصد وضبط عدد من المتسوّلين بعسير

واصلت الجهات الأمنية جهودها بمختلف مناطق المملكة لرصد وضبط المتسوّلين، وأسفرت الجهود الأمنية في منطقة عسير، عن ضبط متسوّلين بشكلٍ مباشرٍ أمام المساجد والمحال التجارية.
وقال الأمن العام في مقطع فيديو على "إكس"، إنه تم رصد وضبط مواطنة تقوم بالتسوّل بشكل مباشر أمام أحد المساجد.
وأضاف، تم رصد وضبط امرأة من الجنسية السورية تقوم بالتسوّل أمام المحال التجارية، كما تم رصد وضبط امرأة من الجنسية اليمنية، تقوم بالتسوّل بشكل مباشر في الأماكن العامة.
ونوّه حساب الأمن العام، بضرورة الإبلاغ عن المتسوّلين على الرقم 911 في كل من مكة المكرّمة والرياض والشرقية، والرقم 999 في بقية مناطق المملكة.