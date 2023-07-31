فيديو.. الجهات الأمنية تنجح في رصد وضبط عدد من المتسوّلين بعسير

وأضاف، تم رصد وضبط امرأة من الجنسية السورية تقوم بالتسوّل أمام المحال التجارية، كما تم رصد وضبط امرأة من الجنسية اليمنية، تقوم بالتسوّل بشكل مباشر في الأماكن العامة.