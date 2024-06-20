تلامس الـ50 درجة.. موجة حر شديدة تضرب هذه المناطق

تواصل درجات الحرارة المرتفعة تأثيرها على الأجزاء الشرقية والشمالية الشرقية من المملكة خلال عطلة نهاية الأسبوع، وبشكل خاص في الأحساء وحفر الباطن والقيصومة وأجزاء من منطقة المدينة المنورة.
وبحسب آخر التوقعات فإن احتمالية وصول درجات الحرارة إلى أواخر الأربعينيات مئوية، وقد تلامس الـ 50 مئوية في هذه المناطق.
ووفق موقع "طقس العرب" يُتوقع أن تزداد منطقة حفر الباطن تأثراً بكتلة هوائية شديدة الحرارة، مما يرفع درجات الحرارة إلى مستويات تقترب من حاجز الـ 50 درجة مئوية هذا يؤدي إلى أجواء حارة ومرهقة للسكان كما تتأثر أجزاء مختلفة من منطقة المدينة المنورة بأجواء شديدة الحرارة، حيث من المتوقع أن تكون درجات الحرارة حول الـ 50 درجة مئوية يومي الجمعة والسبت.
من المتوقع أن تستمر هذه الظروف الجوية خلال عطلة نهاية الأسبوع، مما يستدعي من الجميع توخي الحذر واتخاذ الاحتياطات الضرورية لتجنب تأثيرات الحرارة الشديدة.