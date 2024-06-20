تلامس الـ50 درجة.. موجة حر شديدة تضرب هذه المناطق

ووفق موقع "طقس العرب" يُتوقع أن تزداد منطقة حفر الباطن تأثراً بكتلة هوائية شديدة الحرارة، مما يرفع درجات الحرارة إلى مستويات تقترب من حاجز الـ 50 درجة مئوية هذا يؤدي إلى أجواء حارة ومرهقة للسكان كما تتأثر أجزاء مختلفة من منطقة المدينة المنورة بأجواء شديدة الحرارة، حيث من المتوقع أن تكون درجات الحرارة حول الـ 50 درجة مئوية يومي الجمعة والسبت.