20 ألف مستفيد بالتوعية الرقمية.. هنا حصاد 24 ساعة من الخدمات بالحرم

كشفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عن أبرز الخدمات المقدمة بالمسجد الحرام خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضحت "شؤون الحرمين"، عبر حسابها على "تويتر"، أن أبرز الخدمات المقدمة بالمسجد الحرام ليوم أمس الأربعاء، تمثلت في حصول 2451 مستفيدًا على خدمات التطويف، واستفادة 20 ألفًا من التوعية الرقمية، و81.6 ألف مستفيد من التوعية الميدانية، و27403 مستفيدين من الإرشاد المكاني باللغات، وتوزيع 1600 كتيب ومطوية توعوية.
وبيّنت أنه تم بذل 2550 لتر معطرات و500 لتر تعقيم بالبايوكير، و30100 لتر لتعقيم الأسطح، 2650 لتر معقمات للأيدي، و450 لتر تعقيم بالروبوتات، و130 ألف لتر مطهرات.
وتابعت: "استفاد 254 مستفيدًا من مكتبة الحرم المكي، و690 مستفيدًا من مكتبة المسجد الحرام".