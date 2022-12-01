20 ألف مستفيد بالتوعية الرقمية.. هنا حصاد 24 ساعة من الخدمات بالحرم

وأوضحت "شؤون الحرمين"، عبر حسابها على "تويتر"، أن أبرز الخدمات المقدمة بالمسجد الحرام ليوم أمس الأربعاء، تمثلت في حصول 2451 مستفيدًا على خدمات التطويف، واستفادة 20 ألفًا من التوعية الرقمية، و81.6 ألف مستفيد من التوعية الميدانية، و27403 مستفيدين من الإرشاد المكاني باللغات، وتوزيع 1600 كتيب ومطوية توعوية.