6 مواقع لبيع الأنعام بسيارات متنقلة في جدة خلال الحج.. وجزاءات للباعة الجائلة

وأكدت الأمانة، أن نقاط بيع الأنعام المؤقتة ستكون موزعة في أنحاء المحافظة ويسمح من خلالها بالبيع عبر السيارات المتنقلة، كما روعي في تلك المواقع عدم إعاقة الحركة المرورية وخدمة أكبر شريحة من سكان المدينة، وكذلك تنظيم عمليات البيع وعدم السماح بالبيع العشوائي.