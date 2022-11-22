وزير الرياضة للاعبي الأخضر: كلنا معكم.. فالكم التوفيق

تَمنى وزير الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية عبدالعزيز بن تركي الفيصل، التوفيق للمنتخب الوطني اليوم في مباراته الأولى بكأس العالم ضد المنتخب الأرجنتيني.
وقال وزير الرياضة، عبر حسابه في تويتر عبر تغريدتين منفصلتين ننتظركم:
"كلنا #معاك_يالأخضر". واتبع في الأخرى "العبوا واستمتعوا وفالكم التوفيق".
ويلعب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم (الأخضر) بقيادة المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد، أول مباراة له في بطولة كأس العالم 2022 المقامة في قطر، ضد منتخب الأرجنتين على ملعب لوسيل، في الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت مكة المكرّمة والدوحة.