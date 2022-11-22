وزير الرياضة للاعبي الأخضر: كلنا معكم.. فالكم التوفيق

ويلعب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم (الأخضر) بقيادة المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد، أول مباراة له في بطولة كأس العالم 2022 المقامة في قطر، ضد منتخب الأرجنتين على ملعب لوسيل، في الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت مكة المكرّمة والدوحة.