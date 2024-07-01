"بدر التميمي" مشرفًا عامًّا لإدارة الاتصال المؤسسي بـ"وزارة التعليم"

ويُعَد "التميمي" من الكفاءات الوطنية الشابة في مجال الاتصال المؤسسي والتسويق والإعلام والعلاقات العامة؛ حيث يتمتع بخبرات مهنية واسعة ومتنوعة تمتد لأكثر من ١٩ عامًا؛ حيث شَغَل منصب نائب الرئيس التنفيذي للتسويق والاتصال المؤسسي بشركة أكوا باور، ونائب الرئيس الأول للاتصال المؤسسي للشركات التابعة في صندوق الاستثمارات العامة، والمدير الإقليمي والمتحدث الرسمي لإدارة العلاقات العامة والاتصال المؤسسي بشركة بوينج في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط، كما شَغَل منصب "كبير مشرفي العلاقات العامة" في شركة بي إيه إي سيستمز السعودية، ومسؤولًا للعلاقات العامة في شركة المراعي.