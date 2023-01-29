رسميًا.. أمانة العاصمة المقدسة تبدأ التطبيق الإلزامي لمبادرة "بالميزان"

وأوضح وكيل أمين العاصمة المقدسة للبلديات المهندس عبدالله بن خميس الزايدي، أن هذه المبادرة تهدف إلى ضبط معايير البيع في المطابخ والمطاعم بالعاصمة المقدسة، ليكون بالوزن بدلًا من مصطلح (النفر) الذي يُستخدم دون ضابط في الوزن والكمية، حيث يتميز بيع اللحوم والأطعمة بالميزان بتحديد الكمية العادلة للمستهلك، وزيادة الثقة بين البائع والمشتري وإضفاء الشفافية والمصداقية لكلا الأطراف.