"الشورى" يدعو صندوق التعليم العالي الجامعي إلى تطوير مؤشرات قياس أدائه

وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش، أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للجامعة. حيث طالب عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله عداس جامعة القصيم بتطوير آليات حوكمة الابتعاث الداخلي بما يتوافق مع قرارات مجلس شؤون الجامعات، مشيرًا إلى أهمية أن يشمل هذا العمل وضع برامج ومشاريع مبتكرة لابتعاث المعيدين والمحاضرين داخليًا بشراكة مع جامعات دولية.