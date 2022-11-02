"شحنة مكائن" والمستودع بالرياض.. إحباط تهريب أكثر من 1.9 مليون حبة "إمفيتامين"

وأضاف: تم ضبطها داخل شحنة مكائن حديدية في مستودع بمدينة الرياض، والقبض على مستقبليها (9) متهمين؛ منهم (3) مواطنين، ومواطن خليجي، ومقيم من الجنسية السورية، ومقيمان من الجنسية البنجلاديشية، ومقيمان من الجنسية الباكستانية.