محليات

"شحنة مكائن" والمستودع بالرياض.. إحباط تهريب أكثر من 1.9 مليون حبة "إمفيتامين"

مكافحة المخدرات: بالتعاون مع الجهاز النظير في سلطنة عُمان.. والقبض على مستقبليها الـ 9
"شحنة مكائن" والمستودع بالرياض.. إحباط تهريب أكثر من 1.9 مليون حبة "إمفيتامين"
واس
واس

صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي؛ بأن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن إحباط محاولة تهريب (1.935.985) قرصاً من مادة الإمفيتامين المخدر، بالتعاون مع الجهاز النظير في سلطنة عُمان، والتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

وأضاف: تم ضبطها داخل شحنة مكائن حديدية في مستودع بمدينة الرياض، والقبض على مستقبليها (9) متهمين؛ منهم (3) مواطنين، ومواطن خليجي، ومقيم من الجنسية السورية، ومقيمان من الجنسية البنجلاديشية، ومقيمان من الجنسية الباكستانية.

وتمّ توقيف جميع المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

الرياض
المديرية العامة لمكافحة المخدرات
النيابة العامة
مادة الإمفيتامين المخدر

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