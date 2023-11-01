تحت رعاية خادم الحرمين وبشعار "رسم الأولويات".. انطلاق "المنتدى الدولي للأمن السيبراني"

من جانبه، ألقى محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني المهندس ماجد بن محمد المزيد، كلمةً ثمّن فيها الدعم غير المحدود من القيادة لقطاع الأمن السيبراني في المملكة؛ مشيرًا إلى أن المنتدى الدولي للأمن السيبراني يُعَد منصة دولية يجتمع من خلالها الشركاء سنويًّا؛ لبحث آفاق التعاون، وتوحيد الجهود، وتعزيز الشراكات، وتعظيم استغلال الفرص الواعدة في القطاع؛ بما يسهم في دعم النشاط الدولي نحو أمن سيبراني أكثر أمانًا واستقرارًا يخدم المجتمعات حول العالم.