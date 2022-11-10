أمير حائل يرعى انطلاق رالي تويوتا ١٨.. ويؤكد أن المنطقة جديرة باحتضان السباقات

رعى الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، بحضور الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل، ظهر اليوم الخميس؛ انطلاق رالي حائل تويوتا الدولي 2022.
وفور وصول أمير المنطقة عُزف السلام الملكي، ثم تمت تلاوة آيات من الذكر الحكيم.
وقال أمير منطقة حائل في كلمته: نشكر الله تعالى على أن سخر لنا قيادة حكيمة تدفع دائمًا الوطن وأبناءه لأعلى المنصات، واليوم في هذا العرس الكبير لحائل رالي حائل الذي علاقة المنطقة به علاقة وطيدة؛ فالرالي منها بدأ حتى أصبح بهذا الوهج الكبير.
واعتبر أمير حائل نسخة رالي حائل الـ١٨ نسخةً مميزة بتعداد المشاركين الذي مثّل ٢٤ دولة، وأكد سعادته بعودة الفعاليات المصاحبة للرالي التي أعادت له وهجه مرة أخرى.
وأشار الأمير عبدالعزيز إلى أن بطولة المراحل للراليات في العام الماضي التي كانت بحائل؛ أعطته قوة.
وأضاف: حائل بطبيعتها استطاعت أن تكون هي المتميزة والأجدر في احتضان مثل هذه السباقات، وأصبحت أيقونة عالمية في مفهوم رياضة السيارات والراليات.
وأردف: الإعلام أهم قطاع تشارك معه الرالي لإبراز هذا الحدث الرياضي الهام، وهو أهم المرتكزات في تقديم الرالي بصوره الجميلة للعالم.
وأكد أمير المنطقة أن حائل مقبلة على فعاليات فقط تحتاج الموافقة من الجهات ذات العلاقة.
وشدّد على أن الرالي ليس الغاية، بل هو الوسيلة إلى تنمية المنطقة اقتصاديًّا وثقافيًّا وسياحيًّا.
من جانبه نوّه الأمير خالد بن سلطان بن عبد الله الفيصل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية في كلمته؛ إلى الدعم الكبير الذي تجده الرياضة من القيادة الرشيدة.
وقال: حائل أصبحت جولة من الراليات العالمية، وأن الفعاليات المصاحبة لرالي حائل ٢٠٢٢ ستجذب جميع فئات المجتمع، وكذلك مهتمّو سباقات السيارات والدراجات النارية، ونشيد بما حققه أبناء المنطقة في نسخ الرالي السابقة.
وأضاف: أصبح الرالي ميدانًا للمنافسات الدولية، وله أهميته في المنافسات الدولية للراليات الصحراوية.
وثمّن جهود الجهات التي ساهمت في إنجاح الرالي، من القطاعات الحكومية والتطوعية، وكذلك شريك النجاح عبداللطيف جميل تويوتا.
من جهته كرّم أمير منطقة حائل الرعاة والمشاركين والمساهمين في إنجاح الرالي، ثم دشن الرالي؛ حيث أطلق شارة البدء للرالي بقوله: "بسم الله وعلى بركة الله نعلن انطلاق رالي حائل تويوتا الدولي بنسخته الثامنة عشرة".