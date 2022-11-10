أمير حائل يرعى انطلاق رالي تويوتا ١٨.. ويؤكد أن المنطقة جديرة باحتضان السباقات

وقال أمير منطقة حائل في كلمته: نشكر الله تعالى على أن سخر لنا قيادة حكيمة تدفع دائمًا الوطن وأبناءه لأعلى المنصات، واليوم في هذا العرس الكبير لحائل رالي حائل الذي علاقة المنطقة به علاقة وطيدة؛ فالرالي منها بدأ حتى أصبح بهذا الوهج الكبير.