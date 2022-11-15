وزراء السياحة بدول الخليج يعتمدون الاستراتيجية الموحدة

وتناول الاجتماع العديد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال: اعتماد الاستراتيجية الخليجية للسياحة، وإطلاق المنصة الخليجية للسياحة، ودليل الترشيح لعاصمة السياحة الخليجية، والدليل الاسترشادي للسياحة بدول المجلس، كما تم بحث المشاريع المتعلقة بتعزيز العمل الخليجي المشترك في مجال السياحة، بالإضافة إلى الشراكات الاستراتيجية بين مجلس التعاون والدول والمجموعات الأخرى، واتخذت بشأنها القرارات التي تساهم في تطوير المجالات السياحية المشتركة.