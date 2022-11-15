وزراء السياحة بدول الخليج يعتمدون الاستراتيجية الموحدة

وافق الوزراء المسؤولون عن السياحة بدول مجلس التعاون، على التوصية باعتماد الاستراتيجية الخليجية للسياحة منصة السياحة الخليجية وعاصمة السياحة الخليجية، والتوصية برفعها إلى المجلس الأعلى لقادة دول المجلس لمباركتها.
جاء ذلك بعد اختتام الوزراء المسؤولين عن السياحة بدول مجلس التعاون لاجتماعهم السادس في محافظة العلا بالمملكة العربية السعودية برئاسة أحمد الخطيب وزير السياحة رئيس الدورة الحالية، وبحضور عبدالله أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة، وفاطمة بنت جعفر الصيرفي وزيرة السياحة بمملكة البحرين، وعزان بن قاسم البوسعيدي وكيل وزارة التراث والسياحة للسياحة بسلطنة عمان، وبندر بن محمد العطية سفير دولة قطر لدى المملكة العربية السعودية، وعبدالرحمن بداح المطيري وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب بدولة الكويت.
وتناول الاجتماع العديد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال: اعتماد الاستراتيجية الخليجية للسياحة، وإطلاق المنصة الخليجية للسياحة، ودليل الترشيح لعاصمة السياحة الخليجية، والدليل الاسترشادي للسياحة بدول المجلس، كما تم بحث المشاريع المتعلقة بتعزيز العمل الخليجي المشترك في مجال السياحة، بالإضافة إلى الشراكات الاستراتيجية بين مجلس التعاون والدول والمجموعات الأخرى، واتخذت بشأنها القرارات التي تساهم في تطوير المجالات السياحية المشتركة.