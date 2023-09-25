مبادرة ولي العهد لـ"الممر الاقتصادي".. رؤية وفرصة و"الدارة" تقرأ في ذاكرة التاريخ

كما تميّزت بموقعها الإستراتيجي الذي كان منذ الأزل حلقة وصل بين أرجاء المعمورة بصفتها مركز يربط بين القارات الثلاث (آسيا، وأوروبا، و‘فريقيا)، حيث جابت قوافل التجار والحجاج على مر العصور من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها، ومن أهم الطرق، طريق البخور الذي كان يربط الجزيرة العربية بالعالم لتصدير البخور واللبان، والذي كوّن مسارات أسهمت في نشأة كثيرٍ من المدن والمباني والأسواق التجارية بالعالم على امتدادها.