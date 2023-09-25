مبادرة ولي العهد لـ"الممر الاقتصادي".. رؤية وفرصة و"الدارة" تقرأ في ذاكرة التاريخ

في العاشر من سبتمبر الماضي، وتحديداً في "قمة العشرين" بنيودلهي الهندية، أعلن سمو سيدي الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- مبادرة الممر الرابط بين الهند والشرق الأوسط بأوروبا، التي بدورها ستكون نقطة ارتكاز في أي مشروع واعد يربط بين أجزاء العالم؛ حيث تُعد المبادرة فرصة ذهبية للاستثمار السعودي، بل ستفتح آفاقًا واسعة وبيئة مناسبة اقتصادية وتُحقق أحلام وطموحات عرّاب الرؤية بتحويل المملكة مركزاً عالمياً اقتصادياً.
مبادرة سمو الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- كان لها شاهد مؤرخ في "دارة الملك عبدالعزيز" التي عُرِفت بـ"ذاكرة الوطن"، يؤكد أنه ومنذ الأزل والمملكة العربية السعودية ملتقى الحضارات القديمة، وكان لها دور اقتصادي وحضاري وسياسي ما قبل وبعد الإسلام؛ حتى وصلت اليوم إلى أن تُمثّل بموقعها وإمكاناتها الرائدة في الاتصال العالمي، بسبب موقعها الجغرافي الإستراتيجي وقدراتها وسياساتها الحكيمة ودورها الحضاري التاريخي في ربط العالم.
وتعد المملكة العربية السعودية؛ ومنذ الأزل قلب العالم وعمق الحضارة الذي يمتد منه وإليه شرايين التجارة والقوافل بين قاراته الثلاث بمسارات تاريخية، انطلاقًا من موقعها الإستراتيجي ووجود الحرمين الشريفين، واليوم تعزّز ثقلها المركزي بمدّ جسور الاستدامة بمسار دولي رائج للتجارة وسلاسل الإمداد.
كما تميّزت بموقعها الإستراتيجي الذي كان منذ الأزل حلقة وصل بين أرجاء المعمورة بصفتها مركز يربط بين القارات الثلاث (آسيا، وأوروبا، و‘فريقيا)، حيث جابت قوافل التجار والحجاج على مر العصور من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها، ومن أهم الطرق، طريق البخور الذي كان يربط الجزيرة العربية بالعالم لتصدير البخور واللبان، والذي كوّن مسارات أسهمت في نشأة كثيرٍ من المدن والمباني والأسواق التجارية بالعالم على امتدادها.
يبدأ من جنوب الجزيرة العربية ويتجه نحو نجران؛ فالطائف ومكة المكرّمة والمدينة المنوّرة وخيبر ودادان العلا والحجر ثم ينفصل الطريق ويتجه فرع منه إلى واحة تيماء وبلاد الرافدين.
أما الفرع الآخر، فيستمر باتجاه الشمال إلى البتراء وغزة في أراضي فلسطين متجهاً إلى بلاد الشام وبلاد النيل.
يبدأ من ميناء مأرب ويتجه نحو نجران ثم الشمال الشرقي بوادي الدواسر مرورًا بقرية الفاو الأثرية عاصمة مملكة كندة الأولى أحد الممالك العربية القديمة في نجد، ثم تتجه نحو الأفلاج وحجر اليمامة ومُدنه المهمة كحجر (الرياض حالياً والدرعية)، وإلى واحة يبرين غرب الهفوف ثم جرهاء على ساحل الخليج العربي.
يبدأ من الجرهاء باتجاه الهفوف ثم يتجه إلى شمال أرض اليمامة بنجد باتجاه الشمال الغربي موازياً لسلسلة جبال طويق إلى القصيم ثم إلى حائل وتيماء، مروراً بمنطقة البتراء باتجاه الشام.