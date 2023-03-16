السلع الرمضانية ميدانياً.. "رقابة استباقية" ترصد 277 مخالفة بمنشآت في المدينة

وبيّن فرع وزارة التجارة بالمنطقة، أن الجولات الرقابية تهدف إلى متابعة توافر السلع الرمضانية الأساسية، والتأكد من صلاحيتها، والتحقق من التزام المنشآت التجارية ومنافذ البيع بأنظمة حماية المستهلك، ورصد المخالفات، والعمل على إيجاد بيئة تجارية خالية من البضائع المغشوشة والمقلدة والمخالفة للمواصفات، ومتابعة توافر المواد الغذائية والتموينية الأساسية بما يحقق الاحتياجات المطلوبة للاستهلاك خلال الشهر الكريم وموسم العمرة، ومراقبة الأسعار، وتأمين مخزون كافٍ من السلع الغذائية، وتهيئة كافة السبل اللازمة وتقديم كافة الخدمات للمواطنين والمقيمين للمسجد النبوي الشريف.