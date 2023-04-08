جمعية الحديبية بمكة توزع 45 ألف وجبة "إفطار صائم" في الحرم منذ بداية رمضان

من جانب آخر، ومن خلال الشراكات المجتمعية التي تعقدها جمعية الحديبية للخدمات الإنسانية مع مختلف الجهات والقطاعات؛ شارك عدد من منسوبي جمعية التنمية الأهلية بخميس مشيط، في المبادرات الميدانية التي تقيمها الجمعية خلال الشهر الفضيل، والتي تتمثل في توزيع وجبات الإفطار والتي استفاد منها عدد كبير من قاصدي بيت الله الحرام.