7 مناطق في مرمى الهطولات.. و"الحصيني": متفاوتة وتمتد إلى 3 دول

قال الباحث في الطقس، العضو المؤسّس للجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ إنه بحسب النماذج العددية للطقس يُتوقع، اليوم الأحد، أجواءٌ حارّة نهاراً على معظم المناطق والخليج العربي، تميل إلى الاعتدال إلى معتدلة فجراً.