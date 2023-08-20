7 مناطق في مرمى الهطولات.. و"الحصيني": متفاوتة وتمتد إلى 3 دول

قال الباحث في الطقس، العضو المؤسّس للجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ إنه بحسب النماذج العددية للطقس يُتوقع، اليوم الأحد، أجواءٌ حارّة نهاراً على معظم المناطق والخليج العربي، تميل إلى الاعتدال إلى معتدلة فجراً.
وأوضح "الحصيني"؛ عبر حسابه على "إكس"، "تويتر" سابقاً، أن أمطار اليوم متفاوتة من خفيفة إلى شبه غزيرة وحبات برد على أجزاءٍ متفرقة من مرتفعات: جازان وعسير والباحة ومكة المكرّمة.
وأضاف: "لا يُستبعد أن تمتد الأمطار إلى أجزاءٍ متفرقة من جنوب منطقة المدينة النبوية والمنطقة الشرقية وأقصى غرب الوسطى من المملكة؛ وأجزاء متفرقة من اليمن وعُمان والإمارات، تُسبق برياحٍ نشطة ومغبرة، والله أعلم".