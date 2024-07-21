ما أفضل وقت لزيارة مصائف الطائف والباحة وعسير وجازان؟.. "الحصيني" يوضح

كشف الباحث في الطقس، العضو المؤسّس للجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ عن أفضل وقتٍ لزيارة المصائف في الطائف والباحة وعسير وجازان.
وأوضح "الحصيني"؛ عبر حسابه على منصة "إكس"، يقول: "يسأل بعضهم، متى أفضل وقتٍ لزيارة المصائف في الطائف والباحة وعسير وجازان؟ أقصد المرتفعات منها"، مشيراً إلى أن أفضل وقتٍ لزيارة المصائف من نواحي الأمطار والضباب وقلة الغبار، هو الثلث الأخير من المحرم وصفر 1446هـ؛ آخر شهر 7 وأغسطس".
وعن هذه المناطق، أضاف: "الأجواء معتدلة نهاراً تميل للبرودة ليلاً والأمطار قليلة هذه الأيام".