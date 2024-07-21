ما أفضل وقت لزيارة مصائف الطائف والباحة وعسير وجازان؟.. "الحصيني" يوضح

وأوضح "الحصيني"؛ عبر حسابه على منصة "إكس"، يقول: "يسأل بعضهم، متى أفضل وقتٍ لزيارة المصائف في الطائف والباحة وعسير وجازان؟ أقصد المرتفعات منها"، مشيراً إلى أن أفضل وقتٍ لزيارة المصائف من نواحي الأمطار والضباب وقلة الغبار، هو الثلث الأخير من المحرم وصفر 1446هـ؛ آخر شهر 7 وأغسطس".