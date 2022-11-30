آلية جديدة بشأن براءات الاختراع عند تسجيل المستحضرات الصيدلانية الجنيسة

وتضمنت الآلية كيفية التعامل مع براءة الاختراع الخاصة بالأدوية المبتكرة، وهي الأدوية التي تحتوي على مادة فعالة جديدة، وذلك عند قيام الهيئة بتسجيل الأدوية الجنيسة وهي الأدوية التي تحتوي على نفس المادة الفعالة في المستحضر المبتكر وتتكافأ حيويًا معه، وقد تختلف في اللون، والنكهة، والسعر، لكنها متطابقة من ناحية المادة الفعّالة، والتركيز، والجرعة، وطريقة الاستخدام، والادعاءات الطبية.