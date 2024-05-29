خطة وجولات رقابية.. أمانة جدة تكمل استعداداتها لموسم الحج وعيد الأضحى

وبيّنت الأمانة أن الاستعدادات تضمّنت تركيز أعمال النظافة والمكافحة الحشرية في مواقع مرور وتجمع وتفويج الحجاج وأماكن تنقلهم، بالإضافة لمصليات العيد، والمسالخ وأسواق النفع العام، وأماكن الترفيه والحدائق والواجهات البحرية، فضلًا عن استمرار جهودها في تهيئة وصيانة المرافق والواجهات البحرية والحدائق العامة لاستقبال ضيوف الرحمن والزوار خلال موسم الحج وإجازة الصيف.