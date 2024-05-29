خطة وجولات رقابية.. أمانة جدة تكمل استعداداتها لموسم الحج وعيد الأضحى

أعلنت أمانةُ محافظة جدة اكتمالَ استعداداتها لخطة موسم الحج وعيد الأضحى المبارك لهذا العام 1445هـ، الهادفة إلى تحقيق رضا ضيوف الرحمن، وسكان وزوار المحافظة خلال فترة الإجازة.
وأوضحت الأمانةُ أنّها راعت في خطتها لموسم الحج الأماكنَ المتأثرة بزيادة تردّد ضيوف الرحمن والزوار؛ حيث تستهدف تكثيف أعمال الرقابة على صالات الحج والعمرة بمطار الملك عبد العزيز الدولي ومدينة حجاج البحر، بالإضافة لمتابعة المطابخ والمطاعم والمراكز والأسواق التجارية والمنشآت الغذائية والتموينية، والفنادق والشقق المفروشة والمنشآت الترفيهية في المدينة.
وأكدت تكثيف جهودها في مراقبة المطابخ المرخصة خلال أيام ذبح الأضاحي، بالإضافة لمتابعة وتحديد نقاط بيع المواشي التي سيجري اعتمادها من لجنة أعمال الحج بمقام محافظة جدة، كما أن خطة الموسم ستتضمّن الإشراف على نقاط التفتيش بمشاركة الجهات الأمنية لمنع تهريب لحوم الأضاحي عبر منافذ ومداخل محافظة جدة.
وبيّنت الأمانة أن الاستعدادات تضمّنت تركيز أعمال النظافة والمكافحة الحشرية في مواقع مرور وتجمع وتفويج الحجاج وأماكن تنقلهم، بالإضافة لمصليات العيد، والمسالخ وأسواق النفع العام، وأماكن الترفيه والحدائق والواجهات البحرية، فضلًا عن استمرار جهودها في تهيئة وصيانة المرافق والواجهات البحرية والحدائق العامة لاستقبال ضيوف الرحمن والزوار خلال موسم الحج وإجازة الصيف.