تجنباً للمخالفة.. ضوابط إيداع القوائم المالية لشركات المسؤولية المحدودة إلكترونياً

وكشفت الوزارة أنه يتم إعداد القوائم المالية للشركة ذات المسؤولية المحدودة عن كل سنة مالية عن طريق مدير الشركة، الذي يرفق تقريراً، يتضمن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المنقضية والطريقة المقترحة لتوزيع الأرباح "إن وجدت"، ووضع الوثائق تحت تصرف مراجع الحسابات "إن وجد" وذلك قبل 45 يوماً على الأقل من الموعد المحدّد لانعقاد الجمعية العمومية.