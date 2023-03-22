استشاريو مستشفيات الدكتور سليمان الحبيب يعملون على مدار الساعة خلال شهر رمضان

أعلنت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، عن مواعيد العمل للاستشاريين بمستشفياتها ومراكزها الطبية في الرياض والقصيم والخبر، خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1444هـ؛ إذ إن أقسام الطوارئ والمختبرات والأشعة والصيدليات، سوف تستقبل مراجعيها على مدار الـ24 ساعة طوال أيام الأسبوع، بما في ذلك يوم الجمعة.
أما العيادات فستكون على فترتين (صباحية ومسائية)؛ حيث سيبدأ عمل العيادات في الفترة الصباحية، يوميًّا من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الخامسة عصرًا، والمسائية من الثامنة مساءً حتى الثانية بعد منتصف الليل. ويأتي ذلك من أجل التيسير على المرضى والمراجعين، وبما يتماشى مع طبيعة هذا الشهر الكريم.
وسيتم خلال شهر رمضان تقديم كل الخدمات التشخيصية والعلاجية للمرضى والمراجعين بأعلى وأجود الخدمات، عبر فروع المجموعة بالعليا والريان والتخصصي والسويدي والقصيم والخبر، بالإضافة إلى مراكز الدكتور سليمان الحبيب الطبي بالحي الدبلوماسي وحي النخيل بالمدينة الرقمية، كما سيتم رفع حالة التأهب القصوى بأقسام الطوارئ والعناية الحرجة؛ بحيث تكون على أتم الاستعداد لاستقبال مختلف الحالات المرضية الخطرة وعلى مدار الساعة، وتحديدًا مصابي الحوادث، والأزمات القلبية، وهبوط الدورة الدموية، والغيبوبة، وارتفاع وانخفاض ضغط الدم المفاجئ، وحالات الإغماء، والجلطات الدماغية، وكذلك حالات طوارئ الأطفال والنساء والولادة.
كذلك سيتم خلال شهر رمضان المبارك، الاستمرار في تفعيل العديد من الخدمات؛ من أبرزها خدمة "الحبيب لايف كير"، التي تتيح للمريض التواصل مع الطبيب من أي مكان وعلى مدار الساعة، والحصول على الاستشارة الطبية عن بُعد، وخدمة التدخل السريع "RRT" التي يقوم عليها فريق طبي متمكن للتعامل مع الحالات الطارئة والحرجة، بالإضافة إلى خدمة إعادة صرف الوصفات الطبية عبر التطبيق من المنزل.