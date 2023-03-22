استشاريو مستشفيات الدكتور سليمان الحبيب يعملون على مدار الساعة خلال شهر رمضان

أما العيادات فستكون على فترتين (صباحية ومسائية)؛ حيث سيبدأ عمل العيادات في الفترة الصباحية، يوميًّا من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الخامسة عصرًا، والمسائية من الثامنة مساءً حتى الثانية بعد منتصف الليل. ويأتي ذلك من أجل التيسير على المرضى والمراجعين، وبما يتماشى مع طبيعة هذا الشهر الكريم.