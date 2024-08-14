القضية الفلسطينية تتصدر مباحثات وزير الخارجية مع نظيره البريطاني في لندن

وتطرق الجانبان إلى مناقشة أهم الملفات التي تهم البلدين، في اللقاء الأول بين وزيري خارجية البلدين بعد قدوم حكومة حزب العمال عقب فوز ساحق في الانتخابات العامة في يوليو الماضي ببريطانيا.