القضية الفلسطينية تتصدر مباحثات وزير الخارجية مع نظيره البريطاني في لندن

ركزت المحادثات بين وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله مع نظيره البريطاني ديفيد لامي على القضية الفلسطينية والنزاع بين الأطراف السودانية.
وتطرق الجانبان إلى مناقشة أهم الملفات التي تهم البلدين، في اللقاء الأول بين وزيري خارجية البلدين بعد قدوم حكومة حزب العمال عقب فوز ساحق في الانتخابات العامة في يوليو الماضي ببريطانيا.
وكان هناك توافق في الرؤى بشأن بعض الملفات، خاصةً ما يتعلق بالقضية الفلسطينية والنزاع في السودان.
وأجريت المباحثات بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين في المملكة المتحدة الأمير خالد بن بندر بن سلطان.
وأظهر اللقاء، الذي عُقِد صباح اليوم، حرص حكومة المملكة، بتوجيهات القيادة، على محاولة إيجاد حل للنزاعات والمشكلات والخلافات التي تحدث في المنطقة.