غرامة مليونية وحجب.. "التجارة" توضح المحظور تضمينه بالإعلان الإلكتروني وعقوبته

أوضحت وزارة التجارة، أنه وفقاً للمادة (11) من نظام التجارة الإلكترونية، يحظر تضمين الإعلان الإلكتروني "عرضاً أو بياناً أو ادعاءً كاذباً أو مصوغاً بعبارات من شأنها أن تؤدي -بصورة مباشرة أو غير مباشرة- إلى خداع المستهلك أو تضليله".