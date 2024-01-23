استعانت بخبرات وطنية ودولية.. المملكة تعتمد "التصنيف الوطني الموحد للجرائم للأغراض الإحصائية".. وهذه أبرز نقاطه

كما تُعد الإحصاءات الموثوقة عن الجريمة ذات أهمية حاسمة في قياس التغيرات في مستويات الجريمة، ورصد تدابير التصدي لها، وتقييم السياسات العامة المتبعة، وفهم مختلف أوجه الجريمة في مختلف السياقات، وجمع البيانات وتنظيمها على شكل إحصاءات؛ بغية إعداد معلومات قيمة من أجل الاستفادة منها في عملية اتخاذ القرارات، وفقاً لما يورده مطبوع "التصنيف الدولي للجريمة للأغراض الإحصائية"، المنشور في عام 2015.