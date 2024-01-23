استعانت بخبرات وطنية ودولية.. المملكة تعتمد "التصنيف الوطني الموحد للجرائم للأغراض الإحصائية".. وهذه أبرز نقاطه

في سعيه نحو توحيد أسماء الأفعال المجرّمة كافة في السعودية بين مؤسسات نظام العدالة الجنائية والجهات الإحصائية، وبشكل يتواءم مع التصنيف الدولي للجريمة للأغراض الإحصائية (ICCS)، أعلن مجلس الوزراء اعتماد "التصنيف الوطني الموحد للجرائم للأغراض الإحصائية".
ويُعد "التصنيف الوطني" تصنيفاً للأعمال الإجرامية استناداً إلى مفاهيم وتعاريف ومبادئ متفق عليها دولياً، وذلك بغية تعزيز الاتساق والقابلية للمقارنة على المستويين الوطني والدولي في إحصائيات الجرائم، وتحسين القدرات على الصعيدين الوطني والدولي، وهو إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج جودة الحياة لرؤية السعودية 2030.
يهدف "التصنيف الوطني" إلى رفع مستوى جودة بيانات مؤسسات نظام العدالة الجنائية، وتعزيز قدراتها على تحليل الجرائم ودراسة مسبباتها وتبني الحلول المناسبة لها.
كما تُعد الإحصاءات الموثوقة عن الجريمة ذات أهمية حاسمة في قياس التغيرات في مستويات الجريمة، ورصد تدابير التصدي لها، وتقييم السياسات العامة المتبعة، وفهم مختلف أوجه الجريمة في مختلف السياقات، وجمع البيانات وتنظيمها على شكل إحصاءات؛ بغية إعداد معلومات قيمة من أجل الاستفادة منها في عملية اتخاذ القرارات، وفقاً لما يورده مطبوع "التصنيف الدولي للجريمة للأغراض الإحصائية"، المنشور في عام 2015.
استعانت المملكة في إعدادها لتصنيفها الوطني بخبرات وكوادر وطنية ودولية في مجال العدالة الجنائية والإحصاء، وراعت في إعداده استيفاء جميع متطلبات واحتياجات الجهات ذات العلاقة، وشموله لكافة الأفعال المجرمة في المملكة العربية السعودية، والاستفادة من التجارب والممارسات العالمية الرائدة، إضافة إلى توافقه مع التصنيف الدولي للجريمة للأغراض الإحصائية (ICCS).
ومن بين الإجراءات التي تمت للخروج بالتصنيف الوطني، فقد تم اعتبار "التصنيف الدولي" معياراً عاماً في إعداد التصنيف على المستوى الوطني، فضلاً عن الاطلاع على التجارب الدولية، ودراسة الواقع الراهن، كما تم حصر جميع التصنيفات الوطنية والأنظمة المتعلقة بها لدى أكثر من (30) جهة حكومية.
وإضافة إلى ذلك، فقد تم تعريف الجريمة على المستوى الوطني، وتحديد مراحل العدالة الجنائية، علاوة على إجراء مقابلات ومشاورات مع 6 خبراء عالميين ومحليين في أنظمة العدالة الجنائية والقوانين والإحصاء وتصنيف الجرائم؛ للخروج بالتصنيف الوطني، وفقاً لمنشور الهيئة العامة للإحصاء "الأعمال الأولية التي تمت في سبيل تطبيق تصنيف موحد للجريمة في المملكة العربية السعودية"، والمنشور في يوليو 2023.