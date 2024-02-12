"إغاثي الملك سلمان" يوقّع اتفاقية لحفر وتطوير آبار المياه في 3 محافظات يمنية

وأوضح مدير إدارة المساعدات الصحية والبيئية بالمركز الدكتور عبدالله بن صالح المعلم أنه سيجري بموجب الاتفاقية توفير مركز للغسيل الكلوي كوحدة تابعة لمركز الجعدة الصحي، للإسهام في تخفيف معاناة مرضى الفشل الكلوي في المناطق الشمالية من محافظة حجة، مبينًا المعلم أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن الجهود التي تقدمها المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، لدعم القطاع الصحي، والتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها.