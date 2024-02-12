"إغاثي الملك سلمان" يوقّع اتفاقية لحفر وتطوير آبار المياه في 3 محافظات يمنية
وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم، اتفاقية تعاون مشترك مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني لتنفيذ مشروع حفر وتطوير آبار المياه في مديرية الساحل والوادي بمحافظة حضرموت، ومديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، ومنطقة بئر علي بمديرية رضوم في محافظة شبوة.
ووقع الاتفاقية مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، وذلك بمقر المركز في الرياض.
وأوضح مدير إدارة المساعدات الصحية والبيئية بالمركز الدكتور عبدالله بن صالح المعلم، أنه سيجري بموجب الاتفاقية حفر وتجهيز 8 آبار جديدة في مناطق تدخل المشروع في محافظات حضرموت والحديدة وشبوة متصلة بمنظومات طاقة شمسية ومزودة بخزانات بارتفاع 5م؛ لضمان الحصول على الماء في جميع الأوقات، كما سيجري تشييد خزان برجي في مديرية الخوخة بالحديدة، وبناء خزان سطحي في مديرية رضوم بشبوة.
وأضاف أنه سيتم أيضًا إعادة تأهيل 9 آبار قديمة في حضرموت والحديدة وربطها بمنظومات طاقة شمسية ومزودة بخزانات بارتفاع 5م، فضلًا عن تعزيز قدرات كوادر مؤسسة المياه على إدارة البنية التحتية للمياه والصرف الصحي بتدريب 34 فردًا على أعمال التركيب والصيانة ميدانيًا، من خلال عملية التركيب لمكونات الآبار وملحقاتها، وكذلك منظومات الطاقة الشمسية، يستفيد منها 65.300 فرد بشكل مباشر.
وبيّن أن هذه الاتفاقية ضمن الجهود التي تقدمها المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة، لدعم قطاع المياه والإصحاح البيئي، والتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها.
على صعيد آخر، وقّع المركز، اليوم، اتفاقية تعاون مشترك مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني لتشييد وتهيئة وحدة للغسيل الكلوي في مركز الجعدة الصحي بمحافظة حجة، حيث وقع الاتفاقية مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، وذلك بمقر المركز في الرياض.
وأوضح مدير إدارة المساعدات الصحية والبيئية بالمركز الدكتور عبدالله بن صالح المعلم أنه سيجري بموجب الاتفاقية توفير مركز للغسيل الكلوي كوحدة تابعة لمركز الجعدة الصحي، للإسهام في تخفيف معاناة مرضى الفشل الكلوي في المناطق الشمالية من محافظة حجة، مبينًا المعلم أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن الجهود التي تقدمها المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، لدعم القطاع الصحي، والتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها.
من ناحية ثانية، قدمت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في منطقة الغرزة بمديرية حرض في محافظة حجة، خدماتها العلاجية لـ 413 مستفيدًا خلال الفترة من 24 وحتى 30 يناير 2024م.
وراجع عيادة مكافحة الأمراض الوبائية 33 حالة، وعيادة الطوارئ 331 مستفيدًا، وعيادة الباطنية 38 فردًا، وعيادة الصحة الإنجابية 9 حالات، وراجع عيادة التوعية والتثقيف مستفيدان.
وفي مجال الخدمات المرافقة راجع قسم الخدمات التمريضية 178 مريضًا، وجرى تنفيذ نشاطين للتخلص من النفايات، وصُرفت الأدوية لـ 411 فردًا، فيما راجع قسم الجراحة والتضميد 9 مستفيدين.
إلى ذلك، سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول, 1.300 جلسة غسيل كلوي لمكتب وزارة الصحة العامة والسكان في محافظة مأرب؛ لدعم مراكز الغسيل الكلوي بالمحافظة.
وأشاد وكيل وزارة الصحة الدكتور شوقي الشرجبي بدعم مركز الملك سلمان للإغاثة للقطاع الصحي في كافة المحافظات اليمنية وفي مقدمتها محافظة مأرب، مما مكنه من القيام بدوره وتقديم خدماته للملايين من أبناء الشعب اليمني.
بدوره، أوضح مدير عام مكتب الصحة بمأرب الدكتور أحمد العبادي أن هذه هي الدفعة الثانية التي يتسلمها مكتب الصحة من مركز الملك سلمان للإغاثة من المحاليل ومستلزمات الاستصفاء الدموي اللازمة لتشغيل مراكز الغسيل الكلوي بالمحافظة، مشيرا إلى أنه سيتم توزيع هذه الدفعة بين مركزي الغسيل الكلوي في هيئة مستشفى مأرب العام بمدينة مأرب ومستشفى العطير الخيري بمديرية حريب.
ويأتي ذلك ضمن سلسلة من المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لدعم القطاع الصحي والتخفيف من معاناة مرضى الفشل الكلوي في اليمن.
في سياق آخر، قدَّمت العيادة الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في عزلة الدير بمديرية حيران في محافظة حجة خدماتها الطبية لـ 567 مستفيدا خلال الفترة من 24 وحتى 30 يناير 2024م.
وراجع عيادة مكافحة الأمراض الوبائية 39 مريضًا، وعيادة الطوارئ 426 فردًا، وعيادة الباطنية 86 مستفيدًا، وعيادة الصحة الإنجابية 14 حالة، فيما راجع قسم التوعية والتثقيف مستفيدان اثنان.
وفي الخدمات المرافقة راجع قسم الخدمات التمريضية 278 مريضًا، وجرى تنفيذ نشاطين اثنين للتخلص من النفايات، كما تم صرف الأدوية لـ 544 شخصًا، فيما راجع قسم الجراحة والتضميد 8 مستفيدين.