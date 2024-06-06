عقد منتدى دولي لحشد الدعم الإعلامي الإسلامي لمبادرات الاعتراف بفلسطين

ينظّم اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي "يونا"، والأمانة المساعدة للاتّصال المؤسَّسي في رابطة العالم الإسلامي، الأحد المقبل 9 يونيو 2024؛ منتدى إعلاميًّا بعنوان "الإعلام والحقّ الفلسطيني.. خطوات عمليَّة للبناء على مبادرات الاعتراف بفلسطين".
ويشارك في المنتدى: وكالات الأنباء في الدول الإسلامية، والاتحادات الإعلامية الدولية، وممثّلو وسائل الإعلام العالمية، وعدد من المنظمات الدولية، والشخصيات الدبلوماسية والثقافية والدينية.
ويهدف المنتدى، الذي يُعقَد عن بُعد، إلى إرساء أساسٍ عمليٍّ للتعاون الإعلامي الإسلامي والدولي من أجل دعْم مبادرات الاعتراف بدولة فلسطين، وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة، إضافة إلى تعزيز دور الإعلام في حلِّ الأزمات الدولية، والعمل على نشر ثقافة السلام والتعايش بين الشعوب والحضارات المختلفة.
وأوضح المدير العام المكلف لاتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي محمد بن عبد ربّه اليامي؛ أن المنتدى سيَطرح خطوات عملية لتعزيز التعاون الإعلامي الدولي بشأن القضية الفلسطينية؛ وذلك من خلال تكثيف التغطية الإعلامية للإعلانات الصادرة عن الدول حول العالم بخصوص الاعتراف بفلسطين، وتناولها بصورة إيجابية، وتفعيل دور الإعلام في كشف ومنع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
من جانبه أوضح المدير العام للمحتوى في رابطة العالم الإسلامي ياسر الغامدي، أنَّ المنتدى يسعى إلى طرح مبادراتٍ عمليةٍ لتوظيف الإعلام بصورة أكثر فاعلية تكرِّس حقوق الشعب الفلسطيني، كما نصَّ عليها القانون الدولي ومرجعياته، ومن ذلك الاعتراف بدولته المستقلّة، ومواجهة الخطابات الإعلامية المناوئة لهذه الحقوق الإنسانية المشروعة، مستفيدًا من الوضع العالمي الحالي الداعم الذي بدأت تتجلّى فيه الحقائق.