عقد منتدى دولي لحشد الدعم الإعلامي الإسلامي لمبادرات الاعتراف بفلسطين

من جانبه أوضح المدير العام للمحتوى في رابطة العالم الإسلامي ياسر الغامدي، أنَّ المنتدى يسعى إلى طرح مبادراتٍ عمليةٍ لتوظيف الإعلام بصورة أكثر فاعلية تكرِّس حقوق الشعب الفلسطيني، كما نصَّ عليها القانون الدولي ومرجعياته، ومن ذلك الاعتراف بدولته المستقلّة، ومواجهة الخطابات الإعلامية المناوئة لهذه الحقوق الإنسانية المشروعة، مستفيدًا من الوضع العالمي الحالي الداعم الذي بدأت تتجلّى فيه الحقائق.