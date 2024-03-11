"شؤون الحرمين" تخصّص عدداً من الأبواب لدخول المعتمرين في رمضان

وباستطاعة المعتمر الدخول مع باب الملك عبدالعزيز وباب الملك فهد وباب العمرة وباب السلام، بالإضافة إلى الأبواب من 85 - 93 للدور الأرضي عدا 88، وسلم أجياد وجسر أجياد، وسلم الشبيكة 65 - 66، وسلم الملك فهد 91 - 92، وسلم 84، وكذلك العبارات الجانبية 78 - 80 مخصصة للخروج، وسلم 74، والسلالم العادية 71 - 73 - 85 - 88، وسلم الملك فهد، و الأبواب 75-77 و 81 - 83، وتم تخصيص سلم الشبيكة للحالات الطارئة.