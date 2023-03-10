القيادة تهنئ الرئيس الصيني بمناسبة إعادة انتخابه

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة مماثلة، قال فيها: "بمناسبة إعادة انتخاب فخامتكم لفترة رئاسية جديدة، يسرُّني أن أبعث لفخامتكم أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، ولشعب جمهورية الصين الشعبية الصديق المزيد من التقدُّم والرقي".