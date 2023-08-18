مراقبة نشاط سحب استوائية وأمطار أكثر غزارة وشمولية في جازان وعسير والباحة خلال الأيام المقبلة

يُشير آخر مُخرجات أنظمة المُحاكاة الحاسوبية الخاصة بالأنظمة الجوية وتوقعات الأمطار، إلى تأثر القطاع الجنوبي الغربي من المملكة خلال الأيام المقبلة خلال عطلة نهاية الأسبوع ومطلع الأسبوع المقبل، بتقلبات جوية يومية أكثر شدة وشمولية مُقارنة بالأيام الماضية.
اشتداد الأمطار الرعدية على مرتفعات جازان وعسير والباحة، ويُتوقع -بمشيئة الله- أن تتكاثر السحب الركامية الرعدية ذات الطابع الاستوائي خلال عطلة نهاية الأسبوع على مرتفعات: جازان وعسير والباحة، وتتساقط الأمطار وزخات البَرَد بكثافة عالية أحياناً مصحوبة بالبرق والرعد والرياح القوية، مع فرصة عالية لارتفاع منسوب المياه وجريان الأودية والسيول، ولا يُستبعد أن تتأثر المنطقة بعواصف رملية محلية نتيجة الرياح الهابطة قُبيل هطل الأمطار.
يأتي ذلك نتيجة توقعات باندفاع منخفضات جوية في طبقات الجو العليا والمُتوسطة من جنوب الجزيرة العربية، بالتزامن مع دعم الرطوبة من المناطق الاستوائية بسبب تقدُّم الحزام الموسمي لتلاقي الرياح، إلى أجواء الجزيرة العربية (ITCZ)، واستجابة سطحية للمُنخفضات الحرارية بشكلٍ فعال.