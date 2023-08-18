مراقبة نشاط سحب استوائية وأمطار أكثر غزارة وشمولية في جازان وعسير والباحة خلال الأيام المقبلة

اشتداد الأمطار الرعدية على مرتفعات جازان وعسير والباحة، ويُتوقع -بمشيئة الله- أن تتكاثر السحب الركامية الرعدية ذات الطابع الاستوائي خلال عطلة نهاية الأسبوع على مرتفعات: جازان وعسير والباحة، وتتساقط الأمطار وزخات البَرَد بكثافة عالية أحياناً مصحوبة بالبرق والرعد والرياح القوية، مع فرصة عالية لارتفاع منسوب المياه وجريان الأودية والسيول، ولا يُستبعد أن تتأثر المنطقة بعواصف رملية محلية نتيجة الرياح الهابطة قُبيل هطل الأمطار.